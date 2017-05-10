Азербайджанский банк принят на листинг Бакинской фондовой биржи

2017-05-10 17:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский NIKOIL Bank принят на листинг Бакинской фондовой биржи (БФБ), сообщает в среду биржа.

Как отмечается, акции банка будут котироваться на альтернативном рынке.

Всего для торговли зарегистрированы 7 351 368 акций с первичной торговой стоимостью в 0,1 маната.

NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Его акционерами являются Topaz Investments (91,84 процента), ЗАО NIKOIL (7,97 процента), ISR Holding (0,19 процента).

(Автор: Азад Гасанли)