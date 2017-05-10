Ставлю высший балл Азербайджану за организацию соревнований - техделегат FIG

2017-05-10 17:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан совершил рывок в спорте и прекрасно организовывает соревнования, сказал Trend в среду технический делегат Международной федерации гимнастики (FIG) по мужской спортивной гимнастике Марко Вукойя.

"Я неоднократно бывал в Баку и впервые попал сюда 5-6 лет назад, когда Национальная арена гимнастики только начинала строиться. Азербайджан совершил настоящий рывок в спорте и прекрасно провел первые в истории Европейские игры, которые вряд ли другая страна провела бы на таком же уровне. На Исламиаде я впервые буду выступать в роли техделегата, так как обычно я сужу и состою в техкоме Европейского союза гимнастики (UEG)", - сказал Вукойя.

По его словам, хотя он приехал несколько часов назад, он уже видит, что уровень организации Исламских игр ничуть не ниже Европейских.

"Все чувствуют себя спокойно и в безопасности, и все идет как надо. Я считаю, что бакинская Национальная арена гимнастики всегда готова на сто процентов к любым соревнованиям, а Федерация гимнастики Азербайджана имеет опыт организации и семинаров, и соревнований. Вот и сейчас за организацию я ставлю высший балл", - сказал Вукойя.

Говоря о представительности соревнований, техделегат выделил гимнастов из Турции и Ирана.

"Здесь выступит финалист Чемпионата Европы Ферхат Ариджан со своим элементом. Есть сильный гимнаст из Ирана, который заявил собственный новый элемент. Конечно, это не топ-спортсмены, но выступят интересные гимнасты, за которыми мы будем следить. Надеюсь, что и азербайджанские гимнасты будут бороться за медали", - сказал Вукойя.

В заключение техделегат FIG отметил сильную поддержку гимнастики со стороны государства и хорошую работу федерации.

"Главное, что здесь ведется кропотливая работа с маленькими детьми. Это означает, что в будущем результаты в спортивной гимнастике будут улучшаться", - сказал Вукойя.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.