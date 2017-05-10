НСТР усилит борьбу с незаконным кабельным телевидением

2017-05-10 17:20 | www.oxu.az | 3

В сфере кабельного телевидения имеются незаконные вещатели. Их даже нельзя назвать вещателями, предприниматели создают незаконные кабельные сети в своих зданиях.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил председатель Национального совета телерадиовещания Азербайджана Нуширеван Магеррамли.

По словам Н.Магеррамли, такие случаи приобрели массовый характер:

«Поэтому эту проблему Национальный совет телерадиовещания должен решать не один, а вместе с другими структурами. После принятия закона «О кабельном телевидении» меры в этой сфере будут ужесточены. Законопроект будет обсужден в Милли Меджлисе 16 мая. Речь идет в первую очередь о применении штрафов. В рамках борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью будут приняты меры».

З.Г.

