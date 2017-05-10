Эксперт о влиянии Турецкого потока на европейский газовый рынок

2017-05-10 17:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Влияние "Турецкого потока" на европейский газовый рынок будет зависеть от того, сколько веток трубопровода в итоге удастся построить, сказал Trend аналитик по энергетическим вопросам Центра европейской политики в Брюсселе Марко Джули (Marco Giuli).

Укладка морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, который предполагает поставку российского газа в Турцию и далее в Европу в обход Украины, началась в минувшее воскресение.

Джули отметил, что одна ветка трубопровода пропускной способностью 15,75 миллиардов кубических метров будет предназначена для обеспечения потребностей турецкого рынка, заменив существующий транзит по Трансбалканскому трубопроводу.

"Посредством второй ветки можно было бы поставлять газ в Европу - в частности, на Балканы, минуя украинский маршрут. Тем не менее, на европейской территории потребуется некоторая адаптация инфраструктуры", - сказал Джули.

Отвечая на вопрос, может ли строительство "Турецкого потока" помешать реализации "Южного газового коридора", предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, он отметил, что "Южный газовый коридор" уже находится на продвинутой стадии, а Трансадриатический трубопровод (ТАР), являющегося частью Южного газового коридора, получил исключение из правил третьего энергопакета ЕС на 25 лет.

Согласно третьему энергопакету, одной и той же компании запрещено совмещать производство и транспортировку газа в ЕС. Однако, для проектов по поставке российского газа Европа отказалась делать исключения.

Тем не менее, по словам Джули, увеличение экспортных мощностей России может увеличить ее конкурентоспособность по сравнению с другими источниками газа, и сдерживать дальнейшее развитие Южного газового коридора.

В то же время, по словам эксперта, нельзя исключать того, что однажды определенная часть российского газа из "Турецкого потока" может пойти в Европу и по трубопроводу TAP.

Говоря о влиянии "Турецкого потока" на Украину, Джули отметил, что этот проект совместно с "Северным потоком-2", по планам России, должен сократить, или ликвидировать ее зависимость от украинского транзитного маршрута.

"В результате Украина потеряет доходы от транзита и центральную позицию в геополитике", - сказал эксперт.

Однако, по словам Джули, чтобы выдержать конкуренцию с альтернативными маршрутами, "Нафтогаз Украины" планирует с 2019 года, когда истекут сроки действия текущих контрактов, сократить транзитные сборы.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport B.V. Документ предполагает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна ветка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Изначально планировалось построить 4 ветки трубопровода.

(Автор: Елена Косолапова)

Твиттер:@E_Kosolapova