Взрыв на востоке Турции, ранены военнослужащие

2017-05-10 17:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В районе Догубаязыт в провинции Агры на востоке Турции было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего получили ранения четверо военнослужащих ВС Турции, передает в среду сайт турецкого Генштаба.

Отмечается, что взрыв прогремел во время следование автомобиля с военнослужащими.

Раненные военнослужащие доставлены в ближайшие больницы.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

(Автор: Орхан Гулузаде)

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