Взрыв на востоке Турции, ранены военнослужащие
2017-05-10 17:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В районе Догубаязыт в провинции Агры на востоке Турции было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего получили ранения четверо военнослужащих ВС Турции, передает в среду сайт турецкого Генштаба.
Отмечается, что взрыв прогремел во время следование автомобиля с военнослужащими.
Раненные военнослужащие доставлены в ближайшие больницы.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
(Автор: Орхан Гулузаде)
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