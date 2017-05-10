Минобороны Азербайджана: «Моссад» не сыграл какой-либо роли в разоблачении привлеченной к тайному сотрудничеству с врагом группы

2017-05-10 17:33 | www.apa.az | 3

Об этом АПА заявили в пресс-службе Министерства Обороны, комментируя распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что якобы работающая на армян группа была разоблачена при помощи «Моссад».

«Группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с врагом, была обнаружена и разоблачена соответствующими структурами Министерства Обороны. Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру в соответствующем порядке», - сообщили в пресс-службе.