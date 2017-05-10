В БГУ побывал ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (ФОТО)

2017-05-10 17:23 | www.trend.az | 3

В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) во главе с его ректором, профессором Рамилем Бахтизиным.

Ректор, академик Абель Магеррамов рассказал гостям о международных связях БГУ, деятельности вуза в ассоциациях и объединениях, членом которых он состоит.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин говорил о возглавляемом им вузе, выразил уверенность в том, что сотрудничество с БГУ принесет пользу обеим сторонам.

На встрече обсуждены многие вопросы образования и науки – совместная подготовка магистров и докторантов, обмен студентами и преподавателями, проведение конференций и симпозиумов.

Отметим, что профессор Рамиль Бахтизин является автором более 150 научных работ в области группового анализа дифференциальных уравнений и тео­рии обратных задач, учебника по теории вероятностей.

История УГНТУ берет начало с октября 1948 года, вуз подготовил свыше 86 тысяч специалистов. Только в головном вузе (город Уфа) работают свыше 1000 преподавателей, среди которых более 700 доцентов, кандидатов наук, 180 докторов наук, профессоров. В УГНТУ учатся студенты из 51 субъекта Российской Федерации и представители 41 государства. Вуз интегрирован в систему международного высшего образования и является членом Всемирной ассоциации университетов.

По объему научных исследований УГНТУ имеет самые высокие показатели в Приволжском федеральном округе России.