Акционеры ЕБРР отклонили жалобу России, Азербайджан воздержался

2017-05-10 17:37 | www.apa.az | 3

Страны-акционеры Европейского банка реконструкции и развития отклонили жалобу России по поводу приостановки партнерства с нею в ответ на аннексию Крыма. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство ТАСС, соответствующее решение было принято на заседании Совета управляющих ЕБРР на Кипре.

РИА «Новости» со ссылкой на свои источники сообщает, что в ходе голосования Беларусь, Киргизия, Армения, Монголия поддержали позицию РФ, а Азербайджан и Узбекистан воздержались.

В 2014 году акционеры ЕБРР объявили о «заморозке» инвестиций в новые проекты в России из-за осложнения геополитической ситуации, а также санкций со стороны США и Европы.

На сегодняшнем заседании Совета управляющих ЕБРР Россия подняла вопрос о неправомерности отказа банка от финансирования, однако большинство членов ЕБРР проголосовали за легитимность данного решения. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что решение «политического руководства» ЕБРР является дискриминацией по национальному признаку, и спрогнозировал ухудшение финансовых показателей ЕБРР в ближайшие несколько лет. Он добавил, что Россия не намерена участвовать в докапитализации банка, когда это будет необходимо. «Мы видим, что ЕБРР стал инструментом внешней политики, а не институтом развития», - отметил министр.

Президент банка Сума Чакрабарти сказал, что решение о замораживании деятельности ЕБРР в России вслед за введенными в 2014-м западными санкциями является «окончательным и имеющим обязательную силу».