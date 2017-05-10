Верховный лидер Ирана обвинил врагов в ослаблении экономики страны

2017-05-10 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Противники Ирана замышляют провокации против экономики страны, чтобы лишить нацию средств к существованию, сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, вражеский заговор направлен на то, чтобы вызвать безработицу в стране, ослабив экономику Ирана, говорится в среду на официальном сайте лидера.

Хаменеи сегодня выступил с речью на церемонии вручения дипломов курсантам Университета им. имама Хусейна в Тегеране.

Аятолла Хаменеи добавил, что противник планирует вызвать волнения и нарушить безопасность в Исламской Республике.

Лидер также призвал военных и сотрудников служб безопасности подготовиться к принятию мер против действий, предпринимаемых противником в целях подрыва безопасности в Иране.

Далее аятолла Хаменеи коснулся предстоящих 19 мая президентских выборов в Иране, заявив, что вопрос обеспечения безопасности во время выборов имеет большое значение.

Выборы президента Ирана назначены на 19 мая. Нынешний президент Хасан Рухани выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах. Главным его соперником является влиятельный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большинство консерваторов поддерживает Раизи, занимающего должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляющего святыню иранских шиитов в городе Мешхед.

Хасан Рухани был избран президентом Ирана, одержав победу на выборах в 2013 году.

(Автор: Эльмира Таривердиева)