Подробности трансфера южноафриканского футболиста в Карабах

2017-05-10 18:00 | www.oxu.az | 2

Футбольный клуб «Карабах» намерен приобрести южноафриканского футболиста турецкого «Генджлербирлийи» Токело Ранти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yeniçağ, дело в том, что руководство «Карабаха» начало переговоры с Ранти без ведома его нынешнего клуба – турецкого «Генджлербирлийи».

Сообщается, что руководство «скакунов» переговорило с агентом футболиста. После решения всех вопросов «Карабах» обратился к клубу из Анкары с предложением о покупке южноафриканца за 300 тыс. евро. Однако «Генджлербирлийи» потребовал вдвое больше – 600 тыс. евро.

Вопрос с переходом футболиста должен решиться в ближайшие дни. Руководство «Карабаха» уже согласовали все вопросы с Токело Ранти, «добро» должен дать президент «Генджлербирлийи» Мурад Джавджачи.

З.Г.

