«Южный газовый коридор» и «Турецкий поток» превратят Турцию в крупнейшего транзитера газа в регионе - эксперт

2017-05-10 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Проекты «Южный газовый коридор» и «Турецкий поток» не будут конкурировать, если спрос в Центральной и Южной Европе будет расти, об этом Trend среду сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины, эксперт Валентин Землянский.

По его словам, пока весь объем будет поглощаться рынком Турции и ЕС, а с учетом падения добычи в Европе, спрос будет только расти.

«Сегодня, Украина обеспечивает транзит большей части газа, который идет в ЕС. В случае реализации, «Северного потока-2» и «Турецкого потока», объемы, которые направлялись через Украину, будут переориентированы на Турцию и Германию. Украина будет терять объемы транзита газа по своей территории, но, на балансе европейского рынка это не скажется», - сказал эксперт.

По словам эксперта, Турция будет всячески способствовать реализации обоих проектов, поскольку и «Южный газовый коридор» и «Турецкий поток» усиливают ее позиции, как крупнейшего транзитера газа в регионе.

Трубопровод ТАР, который является частью "Южного газового коридора", стоимостью 4,5 миллиарда евро будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Строительство трубопровода TANAP, также входящего в состав "Южного газового коридора", сегодня продолжается в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первые партии азербайджанского газа попали в Европу.

(Автор: Анаханум Хидаятова)