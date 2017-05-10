Живущие в Канаде иранцы должны ехать в США, чтобы голосовать на президентских выборах - МИД

2017-05-10 17:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал иранцев, проживающих в Канаде, отдать свой голос за президентские выборы 19 мая на избирательных участках в США.

Зариф сказал, что согласно канадским правилам, избирательные участки для граждан других стран должны быть расположены на территории посольств, однако Иран не имеет такового в Канаде из-за отсутствия политических отношений между Тегераном и Оттавой, сообщило в среду информационное агентство Mehr.

Иранцы, живущие в Канаде, могут отправиться на ближайший избирательный участок в Соединенных Штатах, чтобы отдать свой голос, сказал Зариф, добавив, что несколько избирательных урн будут установлены в разных городах США во время предстоящих выборов.

Ранее Зариф призвал Канаду создать возможность для граждан Ирана, проживающих там, отдать свой голос на президентских выборах.

По словам чиновника, в Канаде проживает около 400 тысяч иранских граждан.

Выборы президента Ирана назначены на 19 мая. Нынешний президент Хасан Рухани выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах. Главным его соперником является влиятельный священнослужитель Эбрахим Раизи.

Большинство консерваторов поддерживает Раизи, занимающего должность хранителя богатой благотворительной организации и возглавляющего святыню иранских шиитов в городе Мешхед.

Хасан Рухани был избран президентом Ирана, одержав победу на выборах в 2013 году.

(Автор: Эльмира Таривердиева)