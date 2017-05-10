Азербайджанские гандболистки разгромили сборную Узбекистана на Исламиаде в Баку (ФОТО)

2017-05-10 17:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 продолжаются соревнования по гандболу.

В среду в группе A прошла встреча сборных Азербайджана и Узбекистана. Азербайджанские гандболистки разгромили соперниц со счетом 47:21.

Ранее азербайджанская сборная одержала победу над соперницами из Камеруна со счетом 28:26.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)