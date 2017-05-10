Кувейт поможет Обществу слепых Азербайджана

2017-05-10 17:38 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - Исламское благотворительное общество Кувейта передаст Азербайджану современное и отвечающее международным стандартам полиграфическое оборудование на сумму 220 тысяч долларов США, об этом Trend сообщили в посольстве Кувейта в Баку.

Благодаря новому оборудованию появится возможность печатать полиграфическую продукцию для незрячих. Церемония передачи оборудования состоится завтра, 11 Мая.

По данным Госкомитета по статистике Азербайджана, товарооборот между Кувейтом и Азербайджаном за первый квартал 2017 года превысил 1 миллион долларов.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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