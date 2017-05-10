Взрыв на востоке Турции, ранены военнослужащие

2017-05-10 18:14 | www.oxu.az | 2

В районе Догубаязыт в провинции Агры на востоке Турции было подорвано самодельное взрывное устройство, в результате чего получили ранения четверо военнослужащих ВС Турции.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Тренд, об этом сообщает в среду сайт турецкого Генштаба.

Отмечается, что взрыв прогремел во время следования автомобиля с военнослужащими.

Раненные военнослужащие доставлены в ближайшие больницы.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Н.О.