Узбекистан и Китай планируют подписать соглашения на $20 млрд

2017-05-10 17:43 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Китай планируют подписать около 100 договоров на общую сумму 20 миллиардов долларов в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Пекин, сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы главы государства Асад Ходжаев.

Как сообщалось, визит главы Узбекистана в Китайскую Народную Республику по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина состоится 11-13 мая.

В ходе визита планируются встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны.

Главные вопросы обсуждения - текущее состояние двусторонних отношений в сфере торговли и инвестиций. Также стороны затронут ряд вопросов в области безопасности и вопросы, связанные с сотрудничеством в культурно-гуманитарной сфере.

Ходжаев отметил, что в целом отношения с КНР активно развиваются. В республику привлечено инвестиционных кредитов и прямых китайских инвестиций на общую сумму восемь миллиардов долларов.

По данным руководителя пресс-службы, Узбекистан по итогам визита в Китай намерен привлечь льготные инвестиции, открыть новые кредитные линии на финансирование развития базовых отраслей экономики, главный приоритет среди которых - развитие инфраструктуры, промышленности, активное вовлечение республики в реализуемые в регионе транспортно-коммуникационные проекты.

"Государственный визит приурочен к форуму "Один пояс - один путь". Это большой форум, который проводит Китай. Он объединяет более 100 государств и международных организаций. У нас есть информация, что на этот форум приезжают главы более 40 стран обсудить вопросы торгово-экономического, социально-гуманитарного характера. Узбекистан планирует активно участвовать в рамках этого форума", - сообщил Ходжаев.

Форум высокого уровня "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 14-15 мая.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)