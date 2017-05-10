Минобороны Азербайджана опровергло информацию о помощи «Моссада» в поимке шпионов

2017-05-10 18:24 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию некоторых СМИ о том, что якобы работающая на армян группа была разоблачена при помощи израильской спецслужбы «Моссад».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в заявлении министерства.

«Однозначно сообщаем, «Моссад» в этом не замешан.



Группа военнослужащих и гражданских лиц, привлеченная к тайному сотрудничеству с врагом, была обнаружена и разоблачена соответствующими структурами Министерства обороны. Собранные материалы были переданы в Генпрокуратуру в соответствующем порядке», - сообщили в пресс-службе.