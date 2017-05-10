Директор департамента Европейской комиссии посетит Азербайджан

2017-05-10 18:30 | www.oxu.az | 3

Директор департамента Восточного соседства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС (DG NEAR) Лоуренс Мередит примет участие в бизнес-форуме Азербайджан-ЕС, который пройдет в Баку 8 июня.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Л.Мередит уже подтвердил свое участие.

На форуме будут обсуждены возможности для развития бизнес-сотрудничества Евросоюза с Азербайджаном.