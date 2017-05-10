Кредитный портфель азербайджанского Kredobank почти полностью просрочен - ADIF

2017-05-10 17:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель ликвидируемого Kredobank практически состоит из просроченных займов, сказал в среду исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на заседании Комитета кредиторов банка.

По его словам, общий кредитный портфель банка составляет 190 миллионов манатов, из которых активными являются только 27 кредитов на 946 тысяч манатов. Займы на 189,1 миллиона манатов являются просроченными. При этом, как отметил Джавадов, кредиты на 124 миллиона манатов имеют просрочку в более чем 270 дней.

В то же время, кредиты на 150,8 миллиона манатов являются необеспеченными.

Глава фонда добавил, что Kredobank выдавал в основном крупные кредиты. Так, займы на 174 миллиона манатов - это кредиты на сумму более 500 тысяч манатов каждый.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Kredobank 22 июля 2016 года. Регулятор объяснил это несоответствием капитала банка минимальным требованиям, невыполнением предписаний Палаты и другими нарушениями.

Ликвидатором банка выступает ADIF.

Банк был создан в 1994 году под названием коммерческий банк "Анар".

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)