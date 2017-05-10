Миноборонпром Азербайджана представил 260 наименований продукции на выставке в Стамбуле

2017-05-10 17:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле открылась XIII Международная оборонная выставка "İDEF-2017", на которой представлено и министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

Согласно сообщению, в открытии выставки принял участие министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

МОП впервые участвовало в выставке İDEF в 2009 году, представив 29 наименований продукции оборонного значения, а на нынешней выставке оно уже демонстрирует продукцию 260 наименований.

Ряд образцов новой продукции местного производства, впервые представленной на выставке в Стамбуле, в которой участвуют около 300 компаний из 50 стран, вызвал большой интерес.

В рамках выставки Явер Джамалов встретился с министром национальной обороны Турции Фикри Ишигом и несколькими руководителями военно-промышленных компаний.

Джамалов также встретился с руководством минобороны и министерства оборонной промышленности Монголии. В ходе встречи были проведены переговоры по налаживанию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между двумя странами.

Стенд МОП на выставке "İDEF-2017" посетил также министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и представители других силовых структур.

В рамках выставки, которая продлится до 12 мая, запланированы встречи Явера Джамалова с руководителями участвующих в выставке глав делегаций.

Делегации будут проинформированы о третьей Международной оборонной выставке "ADEX-2018", которая пройдет в Азербайджане в следующем году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)