Сияние азербайджанской и французской весны

2017-05-10 17:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку, 11 мая в 18:00, состоится концерт под названием "Сияние азербайджанской и французской весны", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Концертная программа будет представлена по инициативе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) и Национального музея искусств.

На вечере под руководством профессора Лейлы Мамедалиевой студентами Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли будут исполнены классические произведения азербайджанских и французских композиторов.

(Автор: Джани Бабаева )