В Баку прошел турнир по алпагуту, посвященный 94-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-10 18:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел турнир по алпагуту, посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Федерацией алпагута Азербайджана и Управлением молодежи и спорта Баку, сообщили Trend Life организаторы.

На открытии турнира прозвучал гимн Азербайджана. Выступившие президент Федерации алпагута Азербайджана Агиль Аджалов, заместитель начальника Управления молодежи и спорта Баку Айдын Юсифов, главный тренер спортобщества МВД, заслуженный мастер спорта Расул Мамедов, заместитель генерального директора АМИ Trend, ветеран Карабахской войны Арзу Нагиев и другие отметили выдающуюся роль общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии спорта в стране, духовно-нравственном воспитании молодежи, благодаря чему сегодня республика известна в мире как спортивная держава, в стране построено множество спортивных объектов и Олимпийских комплексов, наши спортсмены добиваются высоких результатов на международной арене.

В турнире приняло участие около двухсот юных и молодых спортсменов. По системе «Айпара» победителем стала команда Агдамского района, «Батур» - спортобщество МВД Азербайджана, «Джаймаз» - спортсмены Гарадагского района Баку. Победители и лица, внесшие вклад в развитие алпагута в стране, были отмечены почетными дипломами. Для гостей турнира была подготовлена концертная программа.

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(Автор: Вугар Иманов)