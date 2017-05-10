В Биласуваре малолетнего ребенка убило током

2017-05-10 18:45 | www.oxu.az | 3

В Билясуваре 3-летний ребенок умер от удара электрическим током.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жителя села Овчубере Агаева Мушвига Эльдар оглу 2014 года рождения ударил электрически ток, когда он игрался во дворе дома с электрическим ключом колодца.



Малолетний ребенок незамедлительно был доставлен в Билясуварскую центральную районную больницу, однако несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.



По факту ведется расследование.