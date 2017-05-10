Племянница Марин Ле Пен решила уйти из политики

2017-05-10 18:51 | www.oxu.az | 3

Депутат французского парламента от партии «Национальный фронт» Марион Марешаль Ле Пен, племянница проигравшей президентские выборы Марин Ле Пен, решила оставить политическую карьеру.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian.

В письме в газету Le Dauphiné Libéré парламентарий написала, что не планирует избраться на новый срок. По словам Марион Марешаль Ле Пен, это решение далось ей нелегко, но оно оправдано с личной и политической точек зрения.

«Вы знаете мою историю. Вы знаете, что я всю жизнь была на политической сцене. Сейчас, в 27 лет, пришла пора ненадолго уйти. Я не отказываюсь от политической борьбы навсегда, я не могу оставаться безразличной к страданиям моих товарищей», - написала она.

Как отмечает The Guardian, решение политика повредит «Национальному фронту» — партия старается отойти от имиджа ультраправого политического объединения и привлечь на свою сторону новый электорат.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен — 33,9 процента. При этом три миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

З.Г.

