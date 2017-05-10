Спрос на ноты Центробанка Азербайджана втрое превысил предложение

2017-05-10 18:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 25 миллионов манатов сроком обращения в 28 дней, сообщает БФБ.

Согласно сообщению, вся сумма, выставленная на аукцион, была полностью реализована, так как банки подали заявки на сумму 75,25 миллиона манатов.

Заявки были представлены в ценовом диапазоне 98,8696 маната (при доходности в 14,6998 процента) и 98,0448 маната (14,3995 процента). Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 98,9305 маната (при доходности в 13,8993 процента), средневзвешенная цена установлена Центральным банком также в 98,9944 маната (13,0604 процента).

Последний срок оплаты по нотам - седьмое июня 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli