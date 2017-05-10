Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера

2017-05-10 18:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына азербайджанского народа и общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

На открытии мероприятия директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный работник культуры Фархад Бабаев рассказал о важной роли общенационального лидера в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире в качестве демократического и процветающего государства.

"Гейдар Алиев создал независимый Азербайджан, который сегодня удивляет мир своими экономическими, политическими и культурными достижениями. Он вывел нашу страну на мировую политическую арену. Для него благополучие страны и народа всегда было самым главным, и он посвятил этому всю свою жизнь. Политические и экономические успехи нашего государства, высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности, сплоченность сильной армии и народа являются ярким примером для всего мира и достойным наследием общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Фархад Бабаев.

После мероприятия коллектив Дворца Гейдара Алиева посетил могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложил цветы, почтил его память.

(Автор: Вугар Иманов)