В городе Сан-Диего состоялась премьера фильма «Али и Нино»

2017-05-10 18:58 | www.oxu.az | 3

В городе Сан-Диего (штат Калифорния, США) состоялась премьера азербайджанского фильма «Али и Нино».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Фильм был представлен зрителям в известном кинотеатре Сан-Диего «Regal Cinema».

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, выступивший до начала показа, довел до сведения зрителей, что воспетые в фильме мультикультурализм и принципы межрелигиозной гармонии, актуальны сегодня для Азербайджана как и на протяжении всей истории, и эти традиции продолжают укрепляться в стране, превратившись в образ жизни.

Глава ИВ Насиминского района Баку Асиф Аскеров сказал, что являющееся историей азербайджанской кинематографии и написанное азербайджанским автором произведение «Али и Нино» было впервые напечатано в 1937 году в Вене, и на сегодняшний день оно переведено на 33 языка.

Затем был показан фильм. У зрителей фильма осталось чувство большого удовлетворения и глубокое впечатление от просмотра.

Отметим, что Насиминский район Баку и район Свитзер Хайланд Сан-Диего в 2011 году наладили побратимские отношения.

A.C.