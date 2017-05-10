Азербайджанская культура и кухня на фестивале в Ульяновске (ФОТО)

2017-05-10 18:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия приняла участие в Фестивале Дружбы народов Засвияжского района города Ульяновск, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Представители азербайджанской диаспоры представили в павильоне экспозицию, которая познакомила гостей фестиваля с самобытной кухней и традициями гостеприимства, древней культурой и историей нашего народа, литературой о современной жизни Азербайджана. Юноши и девушки в национальных костюмах угощали всех желающих ароматным шашлыком, национальными блюдами и сладостями. Павильон посетили губернатор Сергей Морозов и глава Ульяновска Сергей Панчин, которые дали высокую оценку представленной экспозиции. Завершился фестиваль большим ярким концертом.

«Ульяновск – территория межнационального мира и дружбы, и подобные мероприятия, в которых наша диаспора всегда принимает активное участие – отличное тому подтверждение», - отметил председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов)