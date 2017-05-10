Задержанных во время инцидента с армянами азербайджанцев освободили

2017-05-10 19:14 | www.oxu.az | 3

Задержанных во время инцидента на шествии «Бессмертный полк» по случаю 9 мая – Дня победы азербайджанцев освободили.

Как передает Oxu.Az, об этом российском бюро АПА сообщил генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов.

По его словам, во время шествия армяне прибегли к провокации: «Они выкрикивали лозунги, рахмахивая флаги сепаратистского режима. Это заметила азербайджанская молодежь. Они обратились к полиции и ОМОН, которые следили за порядком во время шествия, чтобы армяне убрали флаг сепаратисткой «НКР», на что они не обратили внимания. После этого азербайджанцы отобрали эти флаги у армян, в результате чего между ними началась драка. Полиция сразу же вмешалась. 10 наших соотечественников были доставлены в отделение полиции».

С.Гасымов сообщил, что вчера сотрудники консульства занимались этим вопросом: «В результате нашего вмешательства задержанные молодые люди были освобождены».

Генконсул подчеркнул, что в связи с совершенной армянами провокацией они обратились в руководство города и в соответствующие органы.

Отметим, похожее событие произошло вчера в Москве. Во время шествия «Бессмертный полк» представители армянской диаспоры выкрикивали «Арцах», размахивая флаги сепаратистского режима. Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт. Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали. Находившиеся на месте происшествия сотрудники полиции сразу вмешались.

С.Б.

