Киев и Анкара договорились о создании беспилотников для украинской армии

2017-05-10 18:53 | www.trend.az | 3

Украинское госпредприятие "Антонов”, входящее в состав "Укроборонпрома", подписало меморандум о сотрудничестве с турецким центром Turkish Aerospace Industries для разработки и производства различных модификаций беспилотных летательных аппаратов, в том числе и ударных, для нужд вооруженных сил Украины, сообщает в среду пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

Отмечается, что эти договоренности были достигнуты в рамках XIII Международной выставки военной техники IDEF-2017 в Стамбуле.

Концерн также сообщает, что сейчас "Антонов” совместно с ведущими предприятиями Украины ведет разработку многоцелевого авиационного комплекса "Горлица". Это будет первый украинский тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения.

Помимо этого "Укроборонпром” подписал меморандум о сотрудничестве с Подсекретариатом оборонной промышленности министерства обороны Турции.

Меморандум предусматривает сотрудничество по развитию и производству в области авиационной техники, наземных систем и новых проектах для вооруженных сил Украины и Турции.

TAI – турецкий технологический центр по проектированию, разработке, производству и интеграции, модернизации и послепродажного обслуживания аэрокосмических систем.

Подсекретариат оборонной промышленности Турции является главным распорядителем государственных средств оборонной промышленности и ответственным за обеспечение вооруженных сил страны всеми видами вооружения, военной техники и амуниции.