В Баку прошло pre-party финала Miss Top Model Azerbaijan-2017 (ФОТО)

2017-05-10 19:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В клубе Legend Karaoke & Lounge прошло pre-party финала национального конкурса топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan-2017, сообщили Trend Life организаторы.

Среди гостей вечера были представители шоу-бомонда, СМИ и финалистки конкурса, для которых была представлена концертная программа с участием талантливых исполнителей и DJ Name. Ведущим вечера был MC KEZ.

Для гостей был объявлен интересный караоке-конкурс, в котором приняли участие артист театра и кино Эльдар Багирбеков, певица Влада Ахундова, продюсер Нара Гусейн, финалистка конкурса Ройа Ибрагимова, организатора вечера Арифа Исламова и фотографа Рустам Гулизаде, который и стал победителем и отмечен подарком от спонсоров.

Напомним, что на официальном сайте конкурса (www.misstopmodel.az) продолжается ONLINE-голосование, в котором каждый пользователь интернета может поддержать свою фаворитку и приблизить ее на шаг к заветному титулу и короне.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Симон Петер и Руслан Мамедов)