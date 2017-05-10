Президент наградил Наримана Гасанзаде

2017-05-10 19:31 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о вручении Нариману Алимамед оглу Гасанзаде премия Гейдара Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, Н.Гасанзаде был награжден за особые заслуги в развитии культуры Азербайджана.

Отметим, что Нариман Алимамед оглы Гасанзаде азербайджанский поэт и драматург, кандидат филологических наук (1965), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1981), народный поэт Азербайджана(2005).

С.Б.

