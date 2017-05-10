Госдеп назначил награду в $10 миллионов за информацию о главаре "Ан-Нусры"

2017-05-10 19:26 | www.trend.az | 4

США предложили 10 миллионов долларов за информацию о главаре запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммаде аль-Джулани, передает РИА Новости со ссылкой на заявление госдепартамента.

"Джебхат ан-Нусра" известна также как подразделение "Аль-Каиды" в Сирии и основная группировка в экстремистской коалиции "Тахрир аш-Шам".

Это первая награда, которую США назначили за боевика "Ан-Нусры".

Аль-Джулани принес присягу на верность лидеру "Аль-Каиды" Айману аз-Завахири. Аль-Джулани уже внесен США в список террористов, против него введены персональные санкции.

"Под руководством аль-Джулани "Ан-Нусра" осуществила множество террористических нападений по всей Сирии, часто нападая на гражданские лица", - говорится в заявлении госдепа. Упоминается, в частности, похищение боевиками более 300 курдов в 2015 году и убийство 20 жителей друзской деревни в Идлибе в том же году.

Награда за информацию о аль-Джулани объявлена в рамках программы "Награда за правосудие", которая с момента запуска в 1984 году выплатила около 125 миллионов долларов более чем 80 информаторам в США. Кроме того, американские власти предоставляют помощь в переезде в США тем, кто выдал террористов за рубежом.