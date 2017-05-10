Вице-президент США заявил, что увольнение директора ФБР не связано с расследованием по РФ

2017-05-10 19:38 | www.trend.az | 3

Решение главы администрации США Дональда Трампа отправить в отставку с должности директора ФБР Джеймса Коми никак не связано с разбирательствами, касающимися утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов, заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает ТАСС.

По его словам, "директор Коми утратил доверие американского народа". Трамп счел, что в такой ситуации "пришло время для свежего старта", сказал Пенс, беседуя с журналистами в стенах Конгресса США.