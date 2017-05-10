Солдаты поклялись служить Родине – ФОТО

2017-05-10 19:43 | www.oxu.az | 2

Сегодня, 10 мая, в воинских частях и соединениях министерства обороны Азербайджана состоялась церемония принятия присяги молодыми солдатами.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, на церемониях, организованных на территории подразделений Вооруженных сил и воинских частей Отдельной общевойсковой армии, ВВС и ВМС, в соответствии с ритуалом, на плац было вынесено боевое знамя и прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

В церемониях приняли участие командиры воинских частей, представители местных исполнительных властей и общественности, ветераны, родители солдат.

Выступившие на церемонии военнослужащие, родители и представители общественности призвали молодых солдат соблюдать дисциплину, постоянно повышать свои боевые навыки, глубоко изучая оружие и технику, своевременно и точно исполнять приказы командиров и в любой момент быть готовыми к боям за освобождение оккупированных азербайджанских земель.

По завершении официальной части для личного состава был организован концерт, а родители смогли ознакомиться с условиями, созданными в воинских частях.

С.Б.

