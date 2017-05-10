Saxo Bank: Увольнение директора ФБР испугало рынки

2017-05-10 19:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Умеренное уклонение от рисков и ослабление доллара было спровоцировано решением президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми. Участники рынка заподозрили неладное, проводя параллели с действиями Никсона во время знаменитого Уотергейтского скандала, сказал Trend в среду главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, в свете этих событий растет угроза импичмента Трампа, на фоне чего рынок переключился в режим умеренного бегства от рисков.

"Полагаю, что риск обнаружения неопровержимых доказательств вмешательства Москвы минимален, и текущую ситуацию вряд ли можно сравнить по масштабам с Уотергейтским скандалом. Но это не значит, что не существует абсолютно никакой угрозы ухода Трампа до окончания его президентского срока", - сказал Харди.

Он отметил, что на валютном рынке стерлинг продолжает восхождение в ожидании завтрашнего заседания Банка Англии, которое вряд ли станет примечательным, поскольку сейчас все внимание направлено на новости о переговорах по Брекзиту. Беспокойство по поводу инфляции, о котором регулятор упомянул на заседании в середине марта, может отойти на задний план, поскольку с тех пор британская валюта укрепилась на 4 процента.

"EUR/GBP движется в направлении разворотной зоны 0.8350-0.8300, которая будет достигнута уже в скором времени, если кросс продолжит снижение от текущих уровней. Вчерашнее ослабление позиций доллара отправило GBP/USD к уровням немногим ниже важной психологической отметки 1.3000", - сказал Харди.

По его мнению, внимание торговых площадок будет устремлено на выступление главы ЕЦЮ Марио Драги в парламенте Нидерландов.

"Драги, как правило, не скупится на "голубиную" риторику, и с учетом того, что евро недавно укрепился, а нефть снизилась от максимумов на 15-20 процентов, глава ЦБ может продолжить в том же духе, сославшись на отсутствие очевидных признаков движения инфляции к целевому значению, несмотря на явное улучшение самочувствия экономики еврозоны в последние месяцы", - считает эксперт.

Он отметил, что накануне турецкая лира заметно ослабла в ответ на известия о том, что Трамп решил организовать поставку оружия курдским военным формированиям в Сирии, против чего яро выступает президент Турции Эрдоган.

"Если распродажи EUR/GBP продолжатся, в скором времени котировки достигнут ключевой области 0.8350-0.8300, которая выступала в качестве поддержки с момента обвала на британском референдуме в прошлом году", - сказал Харди.

Обзор валют Б10

USD – Восстановление доллара было частично подорвано вчерашним решением Трампа уволить Коми. Сейчас сложно оценить масштабы потенциального влияния этого фактора, но Вашингтон, как правило, медлителен, так что эффект может угаснуть довольно быстро.

EUR – Сегодня в центре внимания будет выступление Драги. Заявление о снижении экзистенциональных рисков в регионе сыграет на руку EUR/CHF, тогда как в паре EUR/USD мы будем следить за уровнем 1.0850. Если котировки сумеют его отстоять, это станет признаком провала попыток пробиться под 1.0800.

JPY – Накануне наблюдалась довольно спокойная консолидация в ответ на решение Трампа, но медведи по иене могут воспользоваться возможностью и вернуться к продажам валюты на фоне дальнейшего снижения волатильности по всему спектру активов.

GBP – Следующим испытанием доя стерлинга станет завтрашнее заседание Банка Англии. Но предпосылки победы консерваторов на июньских выборах вкупе с интересом к риску и низкой волатильностью играют в пользу британской валюты. Следите за ключевыми уровнями EUR/GBP и GBP/USD, упомянутыми выше.

CHF – Франк продолжает занимать оборонительную позицию, на фоне чего EUR/CHF может подняться выше отметки 1.1000. На определенном этапе рынок может взять паузу и обратить внимание на еженедельные данные ШНБ по депозитам (публикуются по понедельникам). Причем торги могут оказаться особенно активными, если ожидаемое снижение не получит развития в ближайшие неделю-две.

(Автор: Максим Цурков)