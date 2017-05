Bakıda "Holi" rənglər festivalı keçiriləcək

2017-05-10 19:58 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

1-2 iyulda Bakıda Xəzər dənizinin sahilində, POİNT Pool & Beach ilə Velo Parkda "TS Production"un təşkilatçılığı ilə yayın ən parlaq tədbiri ''Holi Color Festival 2017'’ keçiriləcək.

Festivalın xüsusi qonaqları dünyanın məşur DJ-ləri - SWANKY TUNES olacaq.

Əziz dostlar! Bu yayın ən parlaq tədbirini qaçırmayın! Sizi POINT BEACH ərazisində 2 unudulmaz gün gözləyir - Holi Rəng Festivalı 2017. Tonlarla rəng tozları, minlərlə xoşbəxt üz. Festivala birlikdə hazırlaşacağıq

Biletləri şəhərin bütün kassalarından və Asan Xidmət mərkəzlərindən, GANJA BISTRO və BOUTON FLOWERS BOUTIQUE-də əldə edə bilərsiniz.

Tam məlumat üçün: +994507445557, +994777445557

* 1 İYUL *

OPEN DOOR - 11:00

POOL PARTY - 14:00

COLOR FEST - 17:00

AFTER PARTY - 21:00

FIREWORK - 23:00

COMEDY NIGHT ( BEAR HUMOR ) - 00:00

BOILER ROOM - 01:00

CINEMA - 03:00



* 2 İYUL *

OPEN DOOR - 11:00

POOL PARTY - 14:00

WATER FIGHT - 17:00

AFTER PARTY - 21:00

BOILER ROOM - 01:00

CINEMA - 03:00





LINE UP:

RAFO

SEYM

NAROSH

RAZY FREEMAN

NASIROV



MC:

MARDANOV

REMO NEAL

FREED



SHOW PROGRAM:

ALARM DANCE CREW

CIRCUS

COLOR DANCE

LED ROBOT

COMEDY BEER YOUMOR



SPECIAL QUESTS

SWANKY TUNES

DUO HUSKY

LIA LISSE



Avtobusların çıxışı: Azneft (Funklyor)

FEST: ( Festivala )

11:30

12:00

13:00

13:30

14:00

15:00

16:00



CITY: ( Geri şəhərə )

21:00

21:30

22:00

23:00

23:30

00:00

01:00

06:00 Gün aydınlandıqdan sonra!

BİLETLƏRİN QİYMƏTİ:



STANDARD – 20 AZN

3 Paket Rəng

Taksi ilə pulsuz gediş UBER

1 Pulsuz Energy Drink



MEDIUM - 50 AZN - LİMİT 500 Ədəd

4 Paket Rəng

Taksi ilə pulsuz gediş UBER

1 Pulsuz Energy Drink

1 Mayka Holi

Keçid:

POOL ZONE

AFTER PARTY ZONE



VIP - 100 AZN - LİMİT 200 - Ədəd

6 Paket Rəng

Taksi ilə pulsuz gediş UBER

1 Pulsuz Energy Drink

1 Mayka Holi

Palatkada yaşayış

Keçid:

POOL ZONE

AFTER PARTY ZONE



Biletlər geri qaytarılmır!!!

Yalnız: Bəyaz köynək!!!