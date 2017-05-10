Президент Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева

2017-05-10 20:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В среду прошла торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, Первая леди Мехрибан Алиева.

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