Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева
2017-05-10 20:07 | www.apa.az | 3
Cегодня состоялась торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.
Как передает АПА, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Мехрибан Алиева.