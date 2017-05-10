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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева

2017-05-10 20:07 | www.apa.az | 3

Cегодня состоялась торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Как передает АПА, в церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, первая леди Мехрибан Алиева.

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