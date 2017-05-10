Компания "Grant Thornton" сделала предупреждение своей "дочке" в Армении в связи с незаконной деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях

2017-05-10 20:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международная компания "Grant Thornton International" сделала предупреждение своей дочерней компании в Армении в связи с ее незаконной деятельностью на оккупированных азербайджанских территориях.

Как сообщили Trend в среду в министерстве экономики Азербайджана, ведомством было проведено расследование для установления незаконной деятельности дочки международной компании "Grant Thronton" - "Grant Thornton Armenia" на оккупированных территориях Азербайджана, подготовки ею определенных изданий по поощрению бизнеса и связей этой компании с Всеармянским фондом "Айастан".

В ходе расследования была получена информация о том, что компания "Grant Thornton Armenia" вела аудит основной части проектов, реализованных Всеармянским фондом "Айастан" на оккупированных азербайджанских территориях.

В связи с этим представитель компании "Grant Thornton International" в Азербайджане был приглашен в министерство экономики, где ему было сказано о необходимости запретить незаконную экономическую и иную деятельность компаний "Grant Thornton Armenia" и "Grant Thornton France" на оккупированных территориях Азербайджана, связи c Всеармянским фондом "Айастан". Представителю компании была представлена информация о незаконной деятельности фонда "Айастан" на оккупированных азербайджанских территориях, поручено расследовать вопрос и уведомить об этом министерство.

Из центрального офиса компании было направлено письмо в "Grant Thornton Armenia", в котором была отмечена недопустимость незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях и резкая реакция азербайджанской стороны в связи с этим, было сделано предупреждение о том, что в случае, если дочерние компании не будут соблюдать обязательные требования, они будут исключены из сети.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)