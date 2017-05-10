Путин и Трамп встретятся в июле в Гамбурге

2017-05-10 20:32 | www.apa.az | 4

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле в Гамбурге.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встреч с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

"Президенты, когда недавно говорили по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, по Сирии, и по другим вопросам - с тем, чтобы мы к этой встрече подготовили какие- то зримые, осязаемые результаты", - сказал глава МИД РФ.

"Так что в любом случае они повидаются в июле", - добавил Лавров.