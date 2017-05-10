Атамбаев назвал Россию исторической родиной киргизов

2017-05-10 20:23 | www.oxu.az | 3

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия является для киргизов исторической родиной. Об этом глава республики сказал, поздравляя соотечественников с Днем Победы, передает Oxu.Az со ссылкой на Knews.

«Для нас, киргизов, Россия — это наша историческая прародина. Для каждого киргиза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай (Енисей — прим.). Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни», — отметил Атамбаев.

Президент Киргизии также отметил, что, хотя главный подозреваемый в теракте в питерском метро оказался уроженцем Оша, «не надо винить в этом всех узбеков и киргизов». «Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму», — высказал мнение Атамбаев.

С.Б.

