Стала известна причина кончины известного диджея

2017-05-10 20:58 | www.apa.az | 3

Онкологическое заболевание в терминальной стадии стало причиной смерти известного итальянского диджея Роберта Майлза.

Как передает АПА, об этом пишет газета «Миррор».

"Роберт мирно скончался минувшей ночью после мужественной борьбы с метастатическим раком четвертой стадии на протяжении девяти месяцев", - цитирует издание релиз, распространенный основанной Майлзом балеарской радиостанцией Open Lab.

Майлз умер во вторник вечером на испанской Ибице в возрасте 47 лет. Он работал в различных стилях электронной музыки. Всемирная слава пришла к музыканту в 1995 году после создания известной композиции Children. Сингл в течение нескольких недель возглавлял мировые хит-парады.