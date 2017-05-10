Белый дом: Трамп напомнил Лаврову о минских договоренностях

2017-05-10 21:21 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подчеркнул, что Россия должна полностью выполнить минские соглашения.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Белого дома

«Президент Трамп подчеркнул необходимость работать вместе, чтобы положить конец конфликту в Сирии, в частности обратив внимание на необходимость сдерживать режим президента Сирии Башара Асада и Иран», — сообщает Белый дом.

Как отмечается, президент США также коснулся темы Украины. Трамп отметил, что администрация США остается вовлеченной в решение конфликта в этой стране, указав на необходимость полностью выполнить минские соглашения Россией.

«Трамп рассказал о возможности более широкого взаимодействия в решении конфликтов на Ближнем Востоке и повсеместно. Президент также подчеркнул свое желание выстроить более хорошие отношения между США и Россией», - говорится в сообщении Белого дома.