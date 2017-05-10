В Баку расширен охват бесплатным Wi-Fi – ФОТО

2017-05-10 21:14 | www.oxu.az | 4

Производственное объединение «Бакинская телефонная связь» расширило охват бесплатным Wi-Fi на территории «Белого города», парка «Сахил» и парка Центра Гейдара Алиева в рамках предстоящих IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», которые пройдут с 12 по 22 мая 2017 года.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий, работы по расширению охвата беспроводной сети ведутся в рамках проекта «Общественный Wi-Fi»: этой сетью в настоящее время охвачена территория Национального приморского парка и Ичери Шехер.

Число пользователей сервиса на указанных территориях достигло 150 тысяч.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона. В ближайшее время пользователям сервиса будет предложен упрощенный метод доступа к сервису.

С.Б.

