В Баку почтили память Гейдара Алиева

2017-05-10 21:26 | www.oxu.az | 3

В среду прошла торжественная церемония, посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 13-летию деятельности Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, в церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Фонда Гейдара Алиева, Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности великого лидера Гейдара Алиева.

Затем состоялась церемония вручения Премии Гейдара Алиева.

Вначале было зачитано распоряжение главы государства о награждении народного поэта Азербайджана Наримана Гасанзаде Премией Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев вручил премию Нариману Гасанзаде.

Нариман Гасанзаде в своем выступлении выразил признательность за Премию Гейдара Алиева.

Затем был объявлен победитель учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии «Золотая чинара» за 2017 год.

За поддержку, оказываемую проектам, имеющим значение в формировании нового поколения как зрелых людей, активное участие в пропаганде в средствах массовой информации человеческих ценностей Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вручила действительному члену Национальной академии наук Азербайджана, заслуженному деятелю науки, кавалеру ордена "Шохрат", ученому-востоковеду Васиму Мамедалиеву международную премию «Золотая чинара».

Васим Мамедалиев в своем выступлении выразил признательность за награду.

Торжественная церемония продолжилась художественной частью.

С.Б.

