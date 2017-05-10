Путин и Трамп встретятся в июле в Гамбурге

2017-05-10 21:38 | www.trend.az | 2

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле в Гамбурге, передает ТАСС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встреч с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США проработают к встрече круг вопросов, в том числе по Сирии.

"Президенты, когда недавно говорили по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, которые я упомянул - по Сирии, и по другим вопросам - с тем, чтобы мы к этой встрече подготовили какие- то зримые, осязаемые результаты", - сказал глава МИД РФ.

"Так что в любом случае они повидаются в июле", - добавил Лавров.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.