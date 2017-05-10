В Армении из-за азербайджанских яблок задержаны четыре человека

2017-05-10 21:40 | www.trend.az | 3

В Армении продолжается скандал с азербайджанскими яблоками, четыре человека задержаны, передают в среду армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры страны.

В рамках следствия по делу, возбужденному по признакам ч.1 статьи 205 УК Армении, получены данные о ввозе группой граждан Армении партии сельскохозяйственной продукции, в том числе азербайджанских яблок, из Грузии. Установлено, что жители Еревана А.Ф. и А.Е. действовали при содействии жителей Тавушской области А.Х. и Г.Т. Подельники ввозили сельскохозяйственную продукцию без учета в налоговых органах. Выяснилось, что продукция перевозилась через границу Армении без таможенного контроля, за взятку, при попустительстве сотрудников таможни Баграташен.В ходе следствия выяснилось, что работники таможенного пункта Баграташен с декабря 2016 года по апрель 2017 годп периодически позволяли перевозить лицам, занимающимся незаконной предпринимательской деятельностью, фрукты и овощи без растаможивания, за взятку.

Всего подельникам удалось «сэкономить» 7 341 312 драмов на налогах и пошлинах, и еще 907 680 драмов налога в результате уклонения от выплаты налогов при сбыте продукции. Выяснилась схема действий мошенников. А.Х. и Г.Т. ввозили разрешенные законом 50 кг продукции и передавали организаторам мошеннической схемы. Всего государству нанесен ущерб в размере более восьми миллионов драмов.