Трамп после переговоров с Лавровым встретился с Киссинджером
2017-05-10 21:51 | www.apa.az | 3
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером для того, чтобы обсудить отношения с Россией.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, беседа Трампа с Киссинджером не значилась в графике президента США и прошла сразу после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Трамп отметил, что встретился с Киссинджером, чтобы поговорить "о России и различных других вопросах".