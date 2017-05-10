Трамп после переговоров с Лавровым встретился с Киссинджером

2017-05-10 21:51 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером для того, чтобы обсудить отношения с Россией.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, беседа Трампа с Киссинджером не значилась в графике президента США и прошла сразу после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Трамп отметил, что встретился с Киссинджером, чтобы поговорить "о России и различных других вопросах".