Лавров и Тиллерсон обсудили деэскалацию и урегулирование в Сирии

2017-05-10 21:44 | www.trend.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили деэскалацию, гуманитарную ситуацию и политическое урегулирование в Сирии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили важность разгрома ИГ, деэскалацию насилия в Сирии и то, чтобы гуманитарная помощь дошла до сотен тысяч гражданских лиц по всей стране. Кроме того, госсекретарь и министр иностранных дел вновь подтвердили поддержку женевского процесса под руководством ООН, который играет центральную роль в международных усилиях по достижению постоянного разрешения конфликта", - заявила Науэрт.